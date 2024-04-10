10 апреля 2024, 10:30
Мост на севере Карелии закроют на ремонт на полтора года
Проехать можно будет по другой переправе
Мост через реку Чирко-Кемь на трассе А-137 в Муезерском районе закроют на ремонт, об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Кола». Работы продлятся полтора года.
С 16 апреля до 15 октября 2025 года изменится проезд через реку на 92-м километре автодороги А-137 «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой. Проехать можно будет по объездному мосту. // фото «Петрозаводск говорит»