Организаторы «Воздуха Карелии» набирают волонтеров

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) набирают команду волонтеров. Об этом сообщается в паблике главного приключения карельского лета.

Большое собрание волонтеров состоится 17 апреля в 19:00 в «Белом зале» на улице Коммунальной, 20.

Как отмечают организаторы, волонтеры помогают со строительством фестивального городка, организацией парковки, уборкой, безопасностью, работой с артистами, партнерами, прессой и с привлечением на фестиваль гостей.

Фестиваль «Воздух Карелии» пройдет 14-16 июня в Петрозаводске в гавани Лахти. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото паблика фестиваля