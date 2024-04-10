10 апреля 2024, 10:29
Организаторы «Воздуха Карелии» набирают волонтеров
Желающих помочь в проведении главного приключения карельского лета приглашают на организационное собрание
Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) набирают команду волонтеров. Об этом сообщается в паблике главного приключения карельского лета.
Большое собрание волонтеров состоится 17 апреля в 19:00 в «Белом зале» на улице Коммунальной, 20.
Как отмечают организаторы, волонтеры помогают со строительством фестивального городка, организацией парковки, уборкой, безопасностью, работой с артистами, партнерами, прессой и с привлечением на фестиваль гостей.
Фестиваль «Воздух Карелии» пройдет 14-16 июня в Петрозаводске в гавани Лахти. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото паблика фестиваля