Москвича госпитализировали после драки в карельском городе

На севере Карелии подрались двое мужчин. Росгвардейцев вызвали жильцы дома в Костомукше.

В ходе конфликта один из участников — 40-летний москвич — получил телесные повреждения. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали «скорую», мужчину доставили в больницу.

Вторым участником конфликта оказался местный житель. 55-летнего дебошира задержали и передали наряду ППС. // фото unsplash.com