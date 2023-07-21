21 июля 2023, 11:09
Москвича госпитализировали после драки в карельском городе
Участника конфликта с гостем из столицы задержали
На севере Карелии подрались двое мужчин. Росгвардейцев вызвали жильцы дома в Костомукше.
В ходе конфликта один из участников — 40-летний москвич — получил телесные повреждения. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали «скорую», мужчину доставили в больницу.
Вторым участником конфликта оказался местный житель. 55-летнего дебошира задержали и передали наряду ППС. // фото unsplash.com