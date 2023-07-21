Маленькая девочка погибла в российском санатории

Тело двухлетней девочки обнаружили в детском туберкулезном санатории в Кемеровской области. Маленькую пациенту обнаружили в баке с дезинфицирующим средством, сообщает пресс-служба СК по Кемеровской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Под следствием оказалась 45-летняя санитарка учреждения.

По версии следователей, в мае 2023 года санитарка не сопроводила девочку в туалетную комнату, где стоял бак. Женщина оставила ребенка без присмотра, нарушив должностные инструкции.

Спустя некоторое время девочку нашли в емкости с жидкостью без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка. Вскоре санитарка предстанет перед судом.