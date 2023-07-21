Нетрезвый водитель таранил автомобиль в одном из карельских СНТ

На севере Карелии в ночь на 21 июля произошла авария с участием нетрезвого водителя.

Инцидент произошел в СНТ «Ремонтник» в Костомукше у дома №36 на Центральной улице.

30-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения за рулем Lada столкнулся с машиной «Тойота», сообщили в Госавтоинспекции Карелии. В аварии травмы получила 27-летняя девушка-пассажир отечественного автомобиля. // фото freepik.com