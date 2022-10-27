Москвич пытался убить жительницу Петрозаводска и поджег ее дом

В Петрозаводске вынесен приговор 21-летнему жителю Москвы. Мужчину обвиняли в покушении на убийство с особой жестокостью, повреждении чужого имущества и вымогательстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что в марте 2021 года обвиняемый решил свести счеты со своей 22-летней знакомой. Он поджег квартиру, расположенную в деревянном жилом доме, чтобы убить женщину. Пожар потушила соседка, предотвратив тем самым гибель людей.

Также установлено, что москвич вымогал у своей знакомой деньги под угрозой применения физической силы и поджога.

Мужчине назначено наказание в виде 10 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Потерпевшей должна быть выплачена компенсация в размере 50 тысяч рублей. Фото: unsplash.com