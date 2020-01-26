Москва не хочет менять порядок использования накопительной пенсии

Министерство труда и социальной защиты России не поддержало инициативу Законодательного собрания Карелии о расширении прав пенсионеров по использованию накопительной пенсии. Об этом сообщается в поступившем в ЗС РК письме заместителя федерального министра А. Пудова.

Сегодня по закону действует порядок, при котором пенсионер, у которого накопительная часть пенсии составляет более 5 процентов суммы размера страховой пенсии по старости, получает свои накопления в виде ежемесячной добавки к пенсии. А те, у кого пенсионные накопления незначительны и составляют менее пяти процентов страховой пенсии, имеют право получить их в виде единовременной выплаты.

Карельские депутаты выступили с законодательной инициативой повысить этот порог с 5 до 10 процентов. В таком случае гораздо большее число пенсионеров смогло бы получить свои накопления сразу, а не размазывать их «тонким слоем» на пенсионные годы. Но это предложение не было поддержано федеральным министерством.

Основной аргумент для отказа в поддержке инициативы звучит так: «Предлагаемый Законодательным собранием Республики Карелия подход приведет к существенному расширению круга лиц, которым осуществляется единовременная выплата пенсионных накоплений».