Суоярви получит субсидию из республиканского бюджета

Суоярви в 2020 году получит субсидию в сумме 2 миллиона 860 тысяч рублей из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по созданию современной городской среды. Об этом сообщил официальный сайт Суоярвского городского поселения.

Один из проектов, на которые предполагается потратить деньги, – обустройство Аллеи Славы возле бюста Герою Советского Союза Петру Тикиляйнену. Его реализация имеет особое значение в юбилейный год, когда жители Суоярви вместе со всей страной будут отмечать памятную для каждой семьи дату - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Будет также проведено благоустройство сквера. Территория возле памятника будет выложена тротуарной плиткой, а дорожка от железнодорожного переезда до пешеходного перехода заасфальтирована. По проекту предстоит установить 9 парковых фонарей, скамейки с вазонами и урны. В этом месте будут сохранены все деревья и дополнительно посажены кустарники. Сметная стоимость работ составляет 1 837, 777 тысяч рублей.

Второй проект – благоустройство территории на улице Ленина возле лестницы, ведущей к библиотеке и кинотеатру. Здесь также будут приведены в порядок тротуары, установлены парковые светильники, скамейки для отдыха и урны. Сметная стоимость работ – 1 610,677 тысяч рублей.

Горожане, определяясь с местными инициативами на 2020 год, высказались за ремонт лестницы в центре города, пришедшей в плачевное состояние. Этот важный для жителей города объект и получил большинство голосов на общем собрании и был предложен для участия в республиканской программе поддержки местных инициатив. До конца месяца конкурсная комиссия в региональном Министерстве национальной и региональной политики определит, какие местные инициативы муниципалитетов получат финансовую поддержку.