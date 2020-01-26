Ушедший из семьи родитель будет обязан оплачивать жилье ребенка

Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении закон, который направлен на защиту прав детей, но существенно усложнит жизнь разведенным родителям. По закону родителя, живущего после развода отдельно от ребенка, привлекут к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего. Об этом пишет РБК.

Сегодня действует закон, по которому родитель может потребовать от бывшего супруга — отца или матери ребенка — возмещения расходов, связанных с лечением общего ребенка. Теперь его дополнит данная мера, которая обязывает ушедшего из семьи родителя оплачивать жилье ребенка.

Часто встречаются ситуации, когда ребенок оказывается в чрезвычайных условиях отсутствия жилья. Например, родителю, с которым ребенок живет, нечем выплачивать ипотеку или восстанавливать жилье. Поэтому возникшую проблему должны решать оба родителя, следует из материалов Госдумы.