Москва направит 100 миллионов рублей на ремонт школ в Сегеже

Глава Карелии рассказал на своей странице «ВКонтакте» о финансовой помощи столичного правительства нашему региону.

В посте о подписанной ранее программе сотрудничества до 2025 года между республикой и Москвой губернатор упомянул о деньгах для развития сферы образования в Карелии.

«Правительство Москвы направит 100 миллионов рублей на развитие сферы образования в Карелии. Средства поступят в ближайшее время»,

- написал руководитель региона.

По словам Артура Парфенчикова, эти деньги позволят «начать ремонт четырех школ в Сегеже уже в этом году». (фото potolok-exp.ru)