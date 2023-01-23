Московская гадалка выманила у пудожанки больше миллиона рублей

Женщина в Пудоже устала бороться с чередой обрушившихся на нее неприятностей. Она обратилась за помощью к «родовой гадалке» и сильно пожалела, сообщили в МВД Карелии.

«Ясновидящая» обманом выманила у 57-летней клиентки больше миллиона рублей, все это произошло в течение 10 дней. Контакты целительницы женщина нашла в соцсетях. Гадалка якобы живет в Москве и обещала исправить ситуацию.

Она общалась с пудожанкой через мессенджер и периодически просила оплатить «магические» услуги. Сначала женщина отправляла свои деньги. Потом взяла в банке кредит. В общей сложности она перечислила 1 050 000 рублей, но существенных изменений в жизни не заметила. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. // фото: freepik.com