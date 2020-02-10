Мошенники за три дня украли полмиллиона рублей у жителей Карелии

С 7 по 9 февраля в полицию Карелии поступило восемь заявлений о мошеннических действиях, совершенных дистанционным способом. Общий ущерб от хищений составил более 570 000 рублей, сообщили в МВД по РК. При этом, злоумышленники использовали различные схемы для обмана наших земляков.

Например, жительнице Пудожа вместо платьев, заказанных в интернет-магазине, в посылке пришли бумага и песок. Она лишилась 5400 рублей.

Были совершены и серьезные хищения. Самых крупных сумм лишились петрозаводчанки. Так, 62-летней горожанке звонившие представились сотрудниками службы безопасности. Сообщив, что со счета пенсионерки якобы списываются деньги, злоумышленники ввели ее в заблуждение. Женщина передала незнакомцам парольную информацию сразу от нескольких банковских карт, привязанных к счетам в различных банках. Она лишилась 168 000 рублей.

А 46-летняя жительница карельской столицы получила сообщение с поздравлением в социальной сети. Незнакомка также прислала ссылку на приложение известного банка. Открыв его, петрозаводчанка прошла опрос, после чего ей предложили зарегистрироваться. Женщина ввела код, присланный в смс-сообщении, однако доступ к личному кабинету получила не она, а злоумышленники. Мошенники списали с ее кредитной карты 269 500 рублей.