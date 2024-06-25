Мошенники выманили все сбережения у жительницы Карелии

В полицию Муезерского района обратилась 67-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником банка. Пенсионерке сообщили, что от ее имени кто-то пытается оформить кредит по подложной доверенности. Далее к разговору подключился якобы сотрудник службы безопасности банка. Он попросил женщину прислать ему фотографию с паспортными данными, что она и сделала. Затем пенсионерку убедили перевести сбережения - 145 тысяч рублей - на некий безопасный счет. Собеседник обещал, что вскоре средства вернутся, но этого не случилось. Когда женщина обнаружила в своем телефоне приложение, которое не устанавливала, она поняла, что стала жертвой обмана.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото «Петрозаводск говорит»