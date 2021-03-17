Мошенники выманили у петрозаводского таксиста огромные деньги

38-летний таксист обратился в полицию Петрозаводска и заявил, что его обманули, сообщает МВД Карелии.

Мужчина взял поздний заказ в пригород. Клиент связался с водителем и попросил оказать дополнительную услугу. Якобы ему необходимо оплатить дорогостоящий коньяк, но это не получается сделать, нужен посредник у терминала.

Петрозаводчанин согласился и получил следующую инструкцию – как только ему на счет поступят деньги, следует обналичить их и отправить по предоставленным реквизитам.

Таксист согласился и получил SMS со стандартной формулировкой о зачислении средств на счет. Однако, пришло оно не из банка, а с номера того самого «клиента», якобы приобретающего коллекционный алкоголь.

Не осознав этого, горожанин обналичил свои средства, около 90 тысяч рублей, и перевел на указанный заказчиком счет. Вскоре «клиент» перестал выходить на связь.

Полиция Петрозаводска проводит проверку данного случая.

Фото с сайта i.ytimg.com