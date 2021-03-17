В Пряжинском районе пенсионерка обокрала пожилую односельчанку

В полицию обратилась 68-летняя жительница одного из поселков Пряжинскому района и рассказала, что потеряла свою банковскую карту, сообщает МВД Карелии.

После этого, на ее телефон стали поступать уведомления о списании средств. Всего со счета исчезло порядка пяти с половиной тысяч рублей, после чего женщина заблокировала карту.

Полицейские установили, что к хищению средств причастна 66-летняя односельчанка потерпевшей. Она уже призналась в содеянном.

Чужую банковскую карту подозреваемая нашла в продуктовом магазине возле кассы и, вместо того, чтобы вернуть хозяйке, решила ею воспользоваться. Женщина успела оплатить покупки в нескольких торговых точках, а затем доступ к чужим средствам был перекрыт.

Возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта static.ngs.ru