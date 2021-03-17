Подозрительную коляску с сумкой обнаружили у входа в торговый центр

Днем в минувший вторник оперативные службы Петрозаводска подняли по тревоге. Причиной вызова стала подозрительная детская коляска с сумкой внутри.

Инцидент случился 16 марта в 14:09 у входы в торговый центр на улице Правды, 38-б, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

На место выезжали сотрудники полиции. Однако хозяин вещей нашелся до приезда оперативников. Коляска с сумкой не представляли опасности для окружающих.

Ранее обнаруженный в лифте чемодан также стал причиной вызова спецслужб. (фото Алексей Сухоруков, rg.ru)