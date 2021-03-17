17 марта 2021, 09:00
Подозрительную коляску с сумкой обнаружили у входа в торговый центр
Стражей порядка подняли по тревоге, но пока они ехали к месту вызова, хозяин вещей нашелся
Днем в минувший вторник оперативные службы Петрозаводска подняли по тревоге. Причиной вызова стала подозрительная детская коляска с сумкой внутри.
Инцидент случился 16 марта в 14:09 у входы в торговый центр на улице Правды, 38-б, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
На место выезжали сотрудники полиции. Однако хозяин вещей нашелся до приезда оперативников. Коляска с сумкой не представляли опасности для окружающих.
Ранее обнаруженный в лифте чемодан также стал причиной вызова спецслужб. (фото Алексей Сухоруков, rg.ru)