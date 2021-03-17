Пожарные пришли на выручку двум пенсионерам в Сегеже

Спасатели пришли на помощь пожилым жителям Карелии. 16 марта в 11:49 на пульт пожарно-спасательной службы Сегежи поступил звонок с просьбой о помощи.

Звонившая женщина пояснила, что беспокоится о своей матери, которая не выходит на связь. Пожарные выехали к месту вызова. Используя шанцевый инструмент, они вскрыли дверь квартиры. С пенсионеркой ничего не случилось, женщина просто смотрела телевизор.

В тот же день в 18:31 за помощью к пожарным обратился пожилой мужчина. Пенсионер не мог открыть дверь из-за сломавшегося в замке ключа. Спасатели пришли на выручку. Пожарные извлекли сломанный ключ и открыли дверь пенсионеру. (фото bk55.ru)