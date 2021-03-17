Баня полыхала в Прионежском районе

Сообщение о пожаре в частной бане в поселке Шуя поступило к спасателям 16 марта в 20:56. К месту возгорания на улице Речная отправились пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска. Всего в ликвидации огненного ЧП были задейстованы двенадцать человек.

В итоге, по сообщению МЧС Карелии, в 22:47 пожар был ликвидирован.

Накануне сообщалось о пожаре в дачном кооперативе «Онежец» в деревне Машезеро в Прионежье. В дачном доме были повреждены межэтажное перекрытие, стены и мебель на цокольном и первом этажах на общей площади 30 квадратных метров. По предварительным данным, дом мог загореться из-за оставленного включенным обогревателя. (фото citytraffic.ru)