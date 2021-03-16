Дачный дом горел под Петрозаводском

Дачный дом загорелся в Прионежском районе утром 15 марта. Сообщение о возгорании в деревне Машезеро в дачном кооперативе «Онежец» поступило на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска в 10:35.

Звонивший мужчина сообщил, что видит клубы дыма, идущие из-под крыши дома соседей. На место ЧП выехали два пожарных расчета из столицы Карелии. Когда спасатели прибыли к месту вызова, то огонь хозяйничал в цокольном этаже большого деревянного дома.

Профессионалам потребовалось чуть более десяти минут, чтобы остановить распространение огня. Затем пожар был ликвидирован полностью.

В результате в доме были повреждены межэтажное перекрытие, стены и мебель на цокольном и первом этажах на общей площади 30 квадратных метров. На момент пожара в доме никого не было. Хозяева были накануне.

По предварительным данным, дом мог загореться из-за оставленного включенным обогревателя в цокольном этаже возле водяного насоса.

Как отмечают специалисты, если бы сосед вовремя не заметил дым, то последствия этого пожара были бы куда печальней. Большой деревянный дом сгорел бы полностью. Сейчас по данному случаю проводится проверка. (фото pozhmashina.ru)