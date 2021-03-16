В Кеми судили женщину, которая угрожала убить несовершеннолетнюю

В Кемском районе признана виновной 53-летняя местная жительница, сообщает прокуратура Карелии.

История ее преступления такова. Женщина встретила в Кеми 14-летнюю девочку, с которой у нее ранее сложились личные неприязненные отношения.

Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, достала из кармана пальто имевшийся при себе нож и пообещала зарезать потерпевшую, которая с учетом агрессивности женщины и стремительно сокращавшейся между ними дистанции, восприняла угрозу убийством реально.

Учитывая, что осужденная ранее к уголовной ответственности не привлекалась, суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 340 часов.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото с сайта kpravda.ru