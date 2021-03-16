16 марта 2021, 17:29
В Кеми судили женщину, которая угрожала убить несовершеннолетнюю
Осужденная не только обещала лишить девочку жизни, но и достала нож
В Кемском районе признана виновной 53-летняя местная жительница, сообщает прокуратура Карелии.
История ее преступления такова. Женщина встретила в Кеми 14-летнюю девочку, с которой у нее ранее сложились личные неприязненные отношения.
Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, достала из кармана пальто имевшийся при себе нож и пообещала зарезать потерпевшую, которая с учетом агрессивности женщины и стремительно сокращавшейся между ними дистанции, восприняла угрозу убийством реально.
Учитывая, что осужденная ранее к уголовной ответственности не привлекалась, суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 340 часов.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Фото с сайта kpravda.ru