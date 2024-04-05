Мошенники в Петрозаводске обманули не только бабушку, но и курьера

Телефонные мошенники выманили 150 тысяч рублей у 94-летней жительницы Петрозаводска. Деньги забрал курьер – студент первого курса. Но вскоре он вернулся, так как понял, что его обманули, сообщает МВД Карелии.

Преступники «развели» бабушку по стандартной схеме. Ей позвонила плачущая «дочь» и сказала, что стала виновницей ДТП. Нужны деньги, чтобы откупиться от потерпевших.

За сбережениями пенсионерки пришел курьер – студент первого курса одного из вузов. Он побеседовал с бабушкой и выяснил, что они оба стали жертвами злоумышленников.

Первокурсника обманули псевдоработодатели. Он нашел подработку на известном сайте, разместив резюме. Ему предложили вакансию: ходить по указанным адресам, забирать деньги пожилых людей и переводить на продиктованные банковские счета.

Студенту объяснили, что родные бабушек и дедушек находятся за границей, а деньги для помощи родным те не могут перевести самостоятельно.

Когда курьер пошел выполнять первый заказ, его уверили, что дочь пенсионерки в Израиле. После выполнения «работы», уверенный, что помогает престарелой горожанке, он перечислил деньги на указанные счета.

Но после этого аккаунт «работодателей» оказался удален. Юноша понял, что его обманули, и вернулся к другой жертве, чтобы разобраться в ситуации. Возбуждено уголовное дело, курьер проходит по нему как свидетель. // фото: freepik.com