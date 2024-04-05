Жителя Карелии будут судить за разбой и избиение полицейского

Перед судом предстанет 42-летний житель города Сортавалы, обвиняемый в разбое и применении насилия в отношении представителя власти.

Следком Карелии сообщает, что в октябре 2023 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил ограбить своего приятеля: он бил его руками и ногами до тех пор, пока мужчина не потерял способность оказывать сопротивление, а затем забрал у него мобильный телефон и другие ценности, какие именно, не уточняется. Свидетельницей происшествия стала местная жительница, наблюдавшая из окна.

Через несколько дней оперуполномоченныый доставил драчуна в отделение полиции. Но и там повторилась та же история: злоумышленник нанес полицейскому несколько ударов руками и ногами.

Следствием собраны достаточные доказательства, указывающие на причастность обвиняемого к совершенным преступлениям. Уголовное дело направлено в суд. // Фото: фрипик.