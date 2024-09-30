Мошенники убедили девушку и пенсионерку взять кредиты и перевести им

Традиционные схемы обмана находят все новых жертв. Две петрозаводчанки разных возрастов после звонков неизвестных взяли деньги в банке и перевели неизвестным. Ущерб обеим превысил миллион рублей.

Аферисты общались с 27-летней петрозаводчанкой под видом сотрудника ЦБ. Девушке сказали, что кто-то якобы пытается оформить от ее имени кредит, чтобы помешать, ее попросили взять кредит в банке самой, а потом перевести на продиктованный счет. Так мошенники «заработали» 750 тысяч рублей.

73-летней женщине звонили под видом сотрудников силового ведомства. Ей также предложили помешать злоумышленникам оформить на нее кредит. Пенсионерка обналичила 400 тысяч собственных денег, а еще 300 тысяч взяла в кредит в банке. Все эти средства женщина перевела на некий «специальный» счет, оформленный не на нее.

Обе потерпевшие обратились за помощью в полицию. // фото «Петрозаводск говорит»