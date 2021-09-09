Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян на Госуслугах

Злоумышленники начали красть данные россиян с помощью Госуслуг. В свой хитроумной схеме аферисты рассылают уведомления об откреплении от поликлиники из-за технического сбоя и предлагают заново зарегистрироваться и уплатить пошлину. Пользователи верят, что им пришло письмо от сервиса Госуслуг.

Мошенники предлагают жертве пройти по ссылке на сайт-клон госуслуг, там заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину. О новой схеме обмана изданию РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Аферисты получают не только деньги, но и доступ к логину и паролю жертвы. Они могут зайти в профиль с персональными данными, после чего оформить кредит или микрозайм.

Чтобы не попасться на уловку, россиянам рекомендуют внимательно смотреть адрес портала, при получении подобного уведомления обращаться в свое медучреждение. Также пользователям напомнили, что прикрепление к государственной поликлинике бесплатно.

Если персональные данные все-таки утекли к аферистам, в этом случае совет один – срочно изменить пароль доступа к сайту госуслуг и сообщить в техподдержку портала. Эксперт также рекомендует настроить в личном кабинете вход с подтверждением по смс.