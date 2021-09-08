На площади трех вокзалов в Москве появится четвертый – для Петербурга

На Комсомольской площади в Москве сейчас находятся три железнодорожных вокзала. Довольно скоро там появится еще один, пишет «КП».

О том, что кроме Ленинградского, Ярославского и Казанского на Комсомольской площади будет и четвертый вокзал, рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Он упомянул о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург и уточнил, что она дойдет до Ленинградского вокзала.

Мэр отметил, что для поездов на этом маршруте рядом будет свой вокзал. Его построят около веток МЦД-2 и МЦД-4, где сейчас располагается станция Каланчевская.

Московские власти уже оборудовали рядом большую платформу для МЦД-2. По словам Собянина, через полтора года построят МЦД-4.

Таким образом, получится огромный транспортный узел. В нем будут сходиться два диаметра и высокоскоростная магистраль.

Напомним, магистраль собираются ввести в эксплуатацию к 2024 году, а завершить ее строительство - к 2027-му. // Фото: mzd.rzd