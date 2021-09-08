В ПФР рассказали о возможности получать две пенсии одновременно

Выяснилось, что некоторые граждане России имеют право сразу на две пенсии. О том, кто может их получать, рассказали в Управлении Пенсионного фонда по Москве и Подмосковью.

Двойные выплаты полагаются бывшим военнослужащим и сотрудникам Минобороны РФ, а также вышедшим на пенсию работникам МВД, прокуратуры, ФСБ и некоторых других ведомств.

Выплаты этим людям могут назначить одновременно и их бывшие ведомства, и сам ПФР.

Правда, есть ряд условий. В частности, человек должен достичь возраста выхода на пенсию, иметь гражданский стаж, а не только военный. Такой стаж на сегодня должен быть как минимум 12 лет.

Кроме того, пенсионер должен накопить достаточное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов - 21. При этом ему должна быть установлена пенсия от силового ведомства за выслугу лет либо по инвалидности. // Фото: RitaE/Pixabay