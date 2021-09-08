Роспотребнадзор объяснил запрет некоторых блюд в школьных столовых

Роспотребнадзор объяснил многолетний запрет на яичницу, макароны по-флотски и некоторые другие блюда в школьных столовых. Об этом пишет РИА Новости.

«Запрет на них действует более 30 лет. Причина - отсутствие должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления, обеспечивающей должный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева», - говорится в сообщении ведомства.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что сырокопченые колбасы содержат дополнительную соль и жиры животного происхождения, которые тяжело усваиваются детским организмом. Однако макароны отдельно, как самостоятельный гарнир, не запрещены. В ведомстве подчеркнули, что от данных запретов ассортимент питания школьников в столовых не страдает. Фото pixabay.com/RitaE