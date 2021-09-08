Медики получат по 200 рублей за каждого привитого россиянина

Российские медики будут получать по 200 рублей за каждого привитого от коронавируса человека. Эта сумма не учитывает региональный коэффициент. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно утвержденным ранее правилам предоставления федеральных средств субъектам РФ на выплаты стимулирующего характера для медиков, участвующих в вакцинации от Covid-19, их сумма может увеличиваться при наличии районных коэффициентов и надбавок к заработной плате медицинского работника, пишет «Фонтанка».

В то же время количество вакцинированных будет определяться по данным информресурса учета информации в целях предотвращения распространения Covid-19. Фото pixabay.com/kfuhlert