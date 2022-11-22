22 ноября 2022, 14:27
Мошенники повесили на жителя Карелии двухмиллионный кредит
Стандартная схема обмана продолжает приносить прибыль злоумышленникам
Жители Карелии продолжают становиться жертвами мошенников. За последние сутки еще четыре человека лишились крупных сумм, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Больше всего не повезло 38-летнему жителю Сортавальского района. Он лишился двух миллионов рублей, причем эти деньги ему не принадлежали.
Мужчине позвонили и сообщили, что на его имя кто-то оформил кредит. Чтобы спасти деньги, ему предложили оформить кредитные обязательства на себя и перевести эти деньги на некий безопасный счет. Он так и сделал.
По заявлению потерпевшего проводится проверка. Полиция просит жителей Карелии быть более аккуратными и внимательными. // Фото: unsplash.com