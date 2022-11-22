Мошенники повесили на жителя Карелии двухмиллионный кредит

Жители Карелии продолжают становиться жертвами мошенников. За последние сутки еще четыре человека лишились крупных сумм, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Больше всего не повезло 38-летнему жителю Сортавальского района. Он лишился двух миллионов рублей, причем эти деньги ему не принадлежали.

Мужчине позвонили и сообщили, что на его имя кто-то оформил кредит. Чтобы спасти деньги, ему предложили оформить кредитные обязательства на себя и перевести эти деньги на некий безопасный счет. Он так и сделал.

По заявлению потерпевшего проводится проверка. Полиция просит жителей Карелии быть более аккуратными и внимательными. // Фото: unsplash.com