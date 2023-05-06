Мошенники помогли доверчивому кондопожанину обнулить кредитный лимит

Дистанционные злоумышленники провернули стандартную схему с сообщением о попытке оформить кредит. На уловку попался 27-летний житель города бумажников.

Все началось со звонка незнакомки. Женщина представилась специалистом кредитного отдела банка, и сообщила об одобренной заявке на кредит. Кондопожанин сказал, что в банк не обращался и попросил отменить заявку. Незнакомка сообщила. Что от имени мужчины действуют мошенники и предложила обнулить кредитный лимит якобы для того, чтобы не дать жуликам реализовать задуманное.

В итоге мужчина обратился в банк за кредитом. В одном ему отказали, в другом выдали 1 820 000 рублей. Деньги он обналичил и положил на «безопасный счет». После ему снова позвонили, но теперь под видом сотрудника полиции. Собеседник похвалил мужчину и разрешил тому идти домой. Как пояснили в карельском МВД, номер, с которого звонил лже-полицейский, действительно принадлежит одному из подразделений московской полиции, если не брать во внимание цифру, стоящую перед ним.

На следующий день аферисты позвонили снова. Но на этот раз они пытались убедить жителя Карелии в том, что в опасности деньги его супруги. У молодого кондопожанина возникли подозрения, он пошел в банк на консультацию, где ему пояснили, что мужчину обманули мошенники. Стражи порядка начали проверку.