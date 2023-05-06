Два школьника погибли на пожаре сегодня утром в Омской области

Следователи Омской области возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» после обнаружения тел двух школьников.

Трагедия произошла утром 6 мая в частном доме в городе Называевске. Пожарные тушили возгорание в жилом доме и нашли в ходе тушения тела мальчиков 14 и 13 лет. На месте ЧП работают следователи и криминалисты, назначены экспертизы.

По информации РИА Новости, в доме, где погибли дети, была вечеринка. По данным издания, один из погибших школьников дождался ухода матери на работу и пригласил в гости друзей. В доме нашли множество зарядок для телефонов в разделителях. Возможно, могло произойти короткое замыкание. После случившегося друзья мальчиков убежали по домам. // фото пресс-служба СК по Омской области