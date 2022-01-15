Мошенники под видом сотрудников Госуслуг обманывают россиян

Злоумышленники воспользовались темой QR-кодов, чтобы обманывать россиян под видом сотрудников сервиса «Госуслуги». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. Мошенники предлагают гражданам привязать QR-код к странице пользователя сервиса. Для этого они просят назвать им код из смс-сообщения, необходимый якобы для активации или привязки цифрового кода.

Аферисты получают доступ к личному кабинету и персональным сведениям, которыми могут воспользоваться для оформления кредита, займа, рассрочек или в будущем, когда аферисты попробуют выдать себя за сотрудника полиции

Специалисты рекомендуют прервать общение по входящему звонку. В случае сомнение гражданин может уточнить, как можно связаться со звонившим или другим представителем сервиса в случае необходимости.

В Минцифры изданию сообщили, что не сталкивались с жалобами россиян на подобные звонки. (фото pixabay.com, Pexels)