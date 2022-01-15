249 новых случаев заражения COVID-19 подтверждено за сутки в Карелии

249 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Карелии за последние сутки. В числе инфицированных – 31 ребенок. Такие данные озвучил утром 15 января министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в своем аккаунте.

За все время пандемии в республике зарегистрировано 92209 случаев заражения, в том числе среди детей - 11102. За последние 24 часа поправились еще 258 пациентов, за все время пандемии выздоровели 87922.

Официально за сутки подтверждена смерть еще 3 пациентов от коронавируса. С начала пандемии коронавирус унес жизни 1252 человек в Карелии. (фото pixabay.com, Vladimir_Fayl)