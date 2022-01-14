Нутрициолог назвала мешающие похудению ошибки россиян

Нутрициолог Анна Дробышева перечислила ключевые ошибки, которые мешают людям похудеть. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Одной из таких ошибок является недостаточное количество питьевой воды. По словам специалиста, чтобы похудеть, нужно выпивать не менее восьми стаканов чистой воды в день. «Вода удаляет из организма вредные вещества и остатки продуктов жизнедеятельности, снижает аппетит. Не заменяйте чистую воду другими калорийными напитками», - посоветовала она.

Дробышева добавила, что еще одной ошибкой является недостаток жиров в рационе. Она отметила, что худеющие люди боятся есть жиры из-за высокой калорийности. Однако без достаточного количества жиров не усваиваются жирорастворимые витамины. «Это влечет большие проблемы со здоровьем. Важнее сократить количество углеводов, а не жиров», - сказала она.

По словам нутрициолога, похудению также мешает недостаток белка в рационе. Она пояснила, что белок играет ключевую роль в сохранении мышечной массы и сжигании жировой массы тела. Дробышева подчеркнула, что белки должны составлять не менее 1/4 тарелки. Фото pixabay.com/oleg_mit