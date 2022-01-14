Россиян предупредили об опасности популярного фрукта

Иммунолог Андрей Продеус предупредил россиян об опасности апельсинов. Поры кожуры этого фрукта являются рассадником микробов, такое заявление медик сделал в эфире программы «Жить здорово!», ее цитирует «Лента.ру».

Продеус рассказал, что апельсины обычно делят по сортам на гладкие и более «пупырчатые». «С точки зрения сладости толстая кожура соответствует более сладким сортам, а более гладкая и тонкая кожура - менее сладким», - отметил врач.

Однако он подчеркнул, что более толстая кожура имеет больше пор. В связи с этим медик призвал не приносить пациентам в больницу такие апельсины.

«Просто запомните одну простую вещь - мы редко тщательно моем апельсины, но дома мы их почистим, и все будет хорошо. <...> [Исследования] показали, что в этих порах содержится огромное количество микроорганизмов», - заключил Продеус. Фото pixabay.com/tamanna_rumee