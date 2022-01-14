Пропавшего два года назад российского подростка нашли в другом городе

Пропавший два года назад подросток из Чувашии был найден живым на автомойке в Ульяновске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК по Чувашской республике.

Отмечается, что 16-летний юноша ушел из общежития техникума, в котором проходил обучение, и пропал 22 февраля 2020 года. Два года велись активные поиски парня, в них были задействованы 400 человек. Был прочесан лес на территории более 15 квадратных километров. По факту исчезновения юноши возбудили уголовное дело. Рассматривались различные версии случившегося.

«Двенадцатого января 2022 года подростка удалось обнаружить живым и здоровым в городе Ульяновске. Все это время он намеренно скрывался от родственников, проживая и работая на одной из автомоек города», - сообщили в СК.

Сейчас молодой человек находится дома в Чувашии. С ним работают следователи. Выясняются обстоятельства его двухлетних скитаний. Фото pixabay.com/fsHH