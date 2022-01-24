Мошенники под видом следователей обирают жителей Карелии

Мошенники под видом сотрудников и даже руководителей следственных органов обманывают жителей Карелии. Для этого аферисты используют сервисы поддельных номеров ведомства. При этом у потерпевшего входящий вызов определяется как со стационарного номера телефона следственного управления.

Незнакомцы требуют от потенциальных жертв предоставить информацию о данных банковских карт и оформить кредиты, снять или перевести деньги. В Следственном управлении СК по Карелии призывают жителей не поддаваться на уловки злоумышленников.

«Следственное управление по Республике Карелия предупреждает, что следователи или иные сотрудники следственного управления никогда не звонят гражданам с вопросами про банковские карты, никогда не просят граждан оформить кредит либо перевести денежные средства на другой счет», - сказано в сообщении ведомства.

В случае звонков мошенников, жителей Карелии просят сообщать в правоохранительные органы по телефонам: 02 (с мобильного 102) или по номеру дежурного следственного управления: 8921-629-32-39. (фото pixabay.com, niekverlaan)