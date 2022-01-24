Злоумышленник вымыл квартиру от крови, а труп погибшей спрятал

Следователи возбудили в отношении 47-летнего пудожанина уголовное дело. Жителя Карелии подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшем по неосторожности смерть знакомой.

Точная дата преступления не известна. Следователи предполагают, что все произошло в период с 13 по 19 января. По версии СУ СК, мужчина выпивал со знакомой. Между ними возникла ссора. Пудожанин не сдержался и сильно избил подругу. Женщина погибла. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина спрятал тело женщины, а квартиру вымыл.

В понедельник, 24 января, суд заключил обвиняемого под стражу. Обстоятельства гибели женщины устанавливаются. (фото pixabay.com, byrev)