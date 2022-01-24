Двое мужчин разобрали железнодорожные пути на севере Карелии

В Калевальском районе осуждены двое жителей деревни Юшкозеро. Мужчин обвиняли в краже деталей железнодорожного полотна, сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, в июне 2021 года местные жители разобрали рельсы недалеко от родной деревни и распорядились ими по своему усмотрению. Холдингу «РЖД» был причинен ущерб в размере 16 тысяч рублей.

В суде мужчины признали свою вину и частично возместили причиненный ущерб.

Суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на срок 2 года каждому. Наказание назначено условно с испытательным сроком 2 года. Фото pixabay.com/dmvl