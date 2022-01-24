24 января 2022, 17:28
Двое мужчин разобрали железнодорожные пути на севере Карелии
В Калевальском районе за кражу деталей железнодорожного полотна осуждены два местных жителя
В Калевальском районе осуждены двое жителей деревни Юшкозеро. Мужчин обвиняли в краже деталей железнодорожного полотна, сообщает республиканская прокуратура.
По версии следствия, в июне 2021 года местные жители разобрали рельсы недалеко от родной деревни и распорядились ими по своему усмотрению. Холдингу «РЖД» был причинен ущерб в размере 16 тысяч рублей.
В суде мужчины признали свою вину и частично возместили причиненный ущерб.
Суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на срок 2 года каждому. Наказание назначено условно с испытательным сроком 2 года. Фото pixabay.com/dmvl