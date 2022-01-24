Припаркованная у лицея №1 машина мешает коммунальщикам устранить течь

Коммунальная авария произошла на Древлянке. Однако ее устранению мешает припаркованный возле первого лицея автомобиль. Его владельца пытаются установить.

Просьба переставить легковой автомобиль размещена в паблике Единой дежурно-диспетчерской службы.

«Устранению течи из колодца на территории ул. Березовая аллея, д. 28, на сетях АО «ПКС-Водоканал» препятствует припаркованная автомашина. Просим всех, кто знает владельца автомобиля, сообщить ему просьбу переставить машину», - сказано в сообщении. (фото vk.com)