Молодые люди угнали автомобиль и обчистили два гаража

Полицейские заподозрили 18-летнего ранее судимого жителя Лоухского района и его 21-летнего друга в краже из гаража. 59-летний владелец имущества заявил о пропаже автомобильного аккумулятора и канистры с бензином. Ущерб потерпевший оценил в 1 100 рублей. Подробности рассказали в пресс-центре МВД.

Выяснилось, что до того, как проникнуть в чужой гараж, подозреваемые угнали чужой автомобиль, но в нем закончилось топливо. Попытки завести машину привели к тому, что молодые люди разрядили аккумулятор. По версии полиции, приятели повредили замок входных ворот первого попавшегося на пути гаража и завладели имуществом, которым воспользовались. В результате им удалось доехать на машине до соседнего поселка. Там они снова забрались в чужой гараж и похитили уже второй аккумулятор, который оставили себе на всякий случай. Молодые люди продолжили кататься на угнанном автомобиле, пока не съехали в кювет. В итоге машину они бросили, а сами скрылись.

Полиция возбудила в отношении молодых людей уголовное дело по признакам кражи и угона. Одного из них заключили под стражу за ранее совершенное преступление, второй находится под подпиской о невыезде. (фото pixabay.com, Alexlion)