Электричество пропало в одном из микрорайонов Петрозаводска

Сегодня в 14:15 в Петрозаводске произошло отключение электричества в микрорайоне Сулажгора. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы.

По данным ЕДДС, причиной отключения стало повреждение на сетях. Энергетики ведут восстановительные работы.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не раскрывается. Фото pixabay.com/WolfBlur