24 января 2022, 14:48
Происшествия

Электричество пропало в одном из микрорайонов Петрозаводска

Энергетики устраняют повреждение на сетях в Сулажгоре

Сегодня в 14:15 в Петрозаводске произошло отключение электричества в микрорайоне Сулажгора. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы.

По данным ЕДДС, причиной отключения стало повреждение на сетях. Энергетики ведут восстановительные работы.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не раскрывается. Фото pixabay.com/WolfBlur

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Метки: 
Петрозаводск
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