24 января 2022, 14:48
Электричество пропало в одном из микрорайонов Петрозаводска
Энергетики устраняют повреждение на сетях в Сулажгоре
Сегодня в 14:15 в Петрозаводске произошло отключение электричества в микрорайоне Сулажгора. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы.
По данным ЕДДС, причиной отключения стало повреждение на сетях. Энергетики ведут восстановительные работы.
Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не раскрывается. Фото pixabay.com/WolfBlur