15 ноября 2023, 19:58
Происшествия

Мошенники под видом карельского министра обманывают жителей республики

Роман Голубев предупредил жителей Карелии о жуликах, которые пытаются похитить деньги

Мошенники от лица министра образования и спорта Карелии звонят и отправляют сообщения местным жителям. Таким способом они хотят заполучить деньги.

Свою атаку жулики совершают с фейкового телеграм-аккаунта. Об этом жителей республики предупредил Роман Голубев со своей странички «ВКонтакте».

Голубев призвал жителей региона к бдительности. Он заявил, что не имеет отношения к фейковому аккаунту в мессенджере и попросил не совершать никаких денежных переводов. // фото freepik.com

Обсудить
Метки: 
Роман Голубев
мошенники
телеграм-аккаунт
новости Карелии
деньги