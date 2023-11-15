15 ноября 2023, 19:58
Мошенники под видом карельского министра обманывают жителей республики
Роман Голубев предупредил жителей Карелии о жуликах, которые пытаются похитить деньги
Мошенники от лица министра образования и спорта Карелии звонят и отправляют сообщения местным жителям. Таким способом они хотят заполучить деньги.
Свою атаку жулики совершают с фейкового телеграм-аккаунта. Об этом жителей республики предупредил Роман Голубев со своей странички «ВКонтакте».
Голубев призвал жителей региона к бдительности. Он заявил, что не имеет отношения к фейковому аккаунту в мессенджере и попросил не совершать никаких денежных переводов. // фото freepik.com