Владельца «резинового» дома в Карелии заставили вернуть деньги

33-летний житель Прионежского района в течение нескольких лет прописывал в своем доме мигрантов. За услугу ему платили. После того, как все документы были оформлены, ему выплатили 19 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре.

О нарушении миграционного законодательства стало известно, было возбуждено уголовное дело. Житель Карелии раскаялся, его освободили от ответственности. Прокуратура потребовала взыскать в доход государства деньги, которые получил мужчина за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Суд с этой позицией согласился. // фото «Петрозаводск говорит»