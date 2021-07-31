Мошенники оставили молодую петрозаводчанку без денег и с кредитом

В четверг в полицию Петрозаводска обратилась девушка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что ей позвонил якобы сотрудник банка. Собеседник рассказал о попытке совершения мошеннических действий со счетом горожанки, но та ему не поверила. Тогда мошенник якобы перевел ее звонок на работника правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что является начальником одного из ведомств. Петрозаводчанка решила перепроверить информацию, заглянув на сайт государственной организации. Убедившись, что звонивший назвал верные данные, на следующий звонок она уже ответила в полной уверенности, что разговаривает с руководителем государственного органа.

Горожанка выполнила требования мошенников, взяв кредит на 300 000 рублей. А потом их и все накопления перевела якобы на безопасные счета. После в одном из мессенджеров ей пришло подтверждение об успешности проведенной операции якобы от банка. Также в сообщении было указано, что деньги она сможет забрать на следующий день. Но спустя сутки на ее сообщения перестали отвечать. Так она поняла, что обманута мошенниками.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото pixabay.com/Evgeny