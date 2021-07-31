В СК раскрыли подробности убийства молодой женщины в Сегеже

В Следственном комитете рассказали подробности убийства 31-летней женщины в Сегеже. Напомним, долгое время жительница республики считалась пропавшей без вести. Лишь на днях ее сожитель признался в убийстве женщины. 28 июля 41-летний мужчина был задержан.

По версии следствия, в ночь на 28 июня в квартире, в которой проживала пара, мужчина избил женщину, в результате чего та скончалась. Испугавшись ответственности, сожитель изготовил из мебельной стенки ящик, куда положил труп потерпевшей и вывез его сначала в гараж, а затем на берег озера Выгозеро и утопил ящик с трупом в озере.

29 июля мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть пострадавшего. Обвиняемый арестован.

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления.

По данным СМИ, во время проведения следственного эксперимента на озере во время вскрытия ящика с трупом мужчина заглядывал внутрь и смеялся. У погибшей женщины остались двое детей. Фото karelia.sledcom.ru