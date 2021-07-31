Автомобиль вылетел с трассы в Карелии, пострадали двое

Вечером 30 июля на 462-м километре трассы «Сортавала» произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

По информации ведомства, водитель автомобиля «Рено Кангоо» не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась. Все случилось в 21:28.

В результате ДТП пострадал 67-летний водитель и его 66-летняя пассажирка. Обстоятельства аварии выясняются. Фото источника