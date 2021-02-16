Мошенники опустошили банковский счет жительницы Петрозаводска

В полицию Петрозаводска обратилась 60-летняя женщина. Горожанка рассказала, что мошенники похитили у нее 89 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пострадавшая описала детали произошедшего. Ей позвонил человек, который представился младшим специалистом отдела финансов одного из банков. Он сообщил женщине, что с ее счета списаны 18 тысяч рублей, и спросил, совершала ли она операции. После получения отрицательного ответа горожанку соединили с, якобы, руководителем отдела. Этот человек порекомендовал женщине перевести оставшиеся деньги на некий безопасный счет, чтобы они тоже не были украдены. Следуя указаниям собеседника, пенсионерка сообщила коды из СМС-сообщений, после чего с ее счета начали списываться деньги. Мошенники остановились только после того, как полностью опустошили счет женщины.

Стражи порядка проводят проверку по сообщению горожанки и рекомендуют проявлять бдительность при общении с неизвестными людьми. Фото ural-meridian.ru