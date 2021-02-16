Епископ Панкратий выложил видео сегодняшнего пожара на Валааме

Игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий, сообщил в своем telegram-канале, что жертв и пострадавших нет, пишет издание «Известия.78».

Епископ поблагодарил пожарных, которые, рискуя жизнью, вынесли из огня газовые баллоны.

Большой ущерб пожар причинил автодорожникам из ООО «Валаамский спецстрой». Огонь уничтожил гаражи с техникой и автомобилями, а также другое имущество.

Кроме того игумен разместил в своем telegram-канале впечатляющее видео пожара.

Фото с сайта 78.ru