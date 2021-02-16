16 февраля 2021, 14:38
Епископ Панкратий выложил видео сегодняшнего пожара на Валааме
Игумен поблагодарил пожарных Карелии, которые, рискуя жизнью, вынесли из огня газовые баллоны
Игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий, сообщил в своем telegram-канале, что жертв и пострадавших нет, пишет издание «Известия.78».
Епископ поблагодарил пожарных, которые, рискуя жизнью, вынесли из огня газовые баллоны.
Большой ущерб пожар причинил автодорожникам из ООО «Валаамский спецстрой». Огонь уничтожил гаражи с техникой и автомобилями, а также другое имущество.
Кроме того игумен разместил в своем telegram-канале впечатляющее видео пожара.
Фото с сайта 78.ru