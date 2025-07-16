Мошенники опустошили банковские счета доверчивой 78-летней пенсионерки

Пожилая россиянка гостила в Карелии и лишилась более 2,5 млн рублей после общения с неизвестными людьми по телефону. Жулики использовали две схемы.

Гостившей в Медвежьегорске пенсионерке через мессенджер позвонил якобы сотрудник Центробанка, для убедительности он отправил фотографию служебного удостоверения.

Собеседник убедил старушку, что ее деньги вот-вот похитят и сбережения следует перевести на безопасные счета. Женщина поверила. А спустя время с ней связался еще один незнакомец и предложил инвестировать в природные ресурсы. Женщина думала, что делает вложения, а в реальности просто переводила деньги на неизвестные счета.

Россиянка лишилась 2 595 000 рублей. Карельские полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. © «Петрозаводск говорит»